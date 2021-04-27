Журналист: «Все больше людей на рынке говорят, что Бенитес - главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Журналист Максим Алланазаров заявил, что московский «Спартак» продолжает проявлять интерес к испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу.

«Все больше людей на рынке в последние дни говорят, что именно Рафаэль Бенитес - главный кандидат на пост тренера «Спартака», - гласит сообщение инсайдера в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Бенитеса является английская Премьер-лига. Последним местом работы испанского тренера был китайский «Далянь Про».

В настоящий момент пост наставника «Спартака» занимает Доменико Тедеско. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2021-го года. В декабре немецкий тренер заявил, что не собирается продлевать трудовой договор с московским клубом.