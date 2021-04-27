Кварацхелия заинтересовал клуб АПЛ

Хавбек Хвича Кварацхелия, правами на которого владеет казанский «Рубин», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Footballfancast.

По данным источника, заинтересованность в его услугах проявляет «Лидс». Спортивный директор английского клуба уже вступил в переговоры с агентом грузинского полузащитника.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кварацхелии со стороны туринского «Ювентуса». Итальянский клуб готов выделить на его трансфер 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги хавбек сыграл 23 встречи, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024-го года.