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«Рубин» отреагировал на информацию о трансфере Хвичи в «Ювентус»

27 Апреля 2021, 09:56,

В казанском «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны туринского «Ювентуса».

«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче ни от одного из клубов, включая «Ювентус», - передает слова гендиректора клуба Рустема Сайманова издание Metaratings.

Ранее СМИ сообщали, что «старая синьора» планирует приобрести 20-летнего игрока, если выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Туринский гранд готов выделить на его трансфер 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Хвича сыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Рубин, Хвича Кварацхелия
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