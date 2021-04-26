«Краснодар» ведёт переговоры о покупке мексиканского нападающего

Нападающий «Гвадалахары» Хосе Масиас может продолжить карьеру в России.

Как сообщает sport24, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Российский клуб уже сделал официальное предложение «Гвадалахаре». Переговоры находятся в продвинутой стадии. Отмечается, что краснодарцы готовы заплатить за форварда порядка 10-12 миллионов евро.

Мексиканский футболист сыграл тридцать один матча за «Гвадалахару» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал одну голевую передачу. Отметим, что контракт Масиаса с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.