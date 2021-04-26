​Ларссон высказался по поводу слухов об интересе «Боруссии»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарий по поводу слухов о том, что в его услугах заинтересована «Боруссия».

«Всегда приятно, когда тебя связывают с такими большими клубами, но я не хочу об этом много говорить. Оставляю эти вопросы своему агенту, хотя мне это льстит.

Я смогу поговорить с клубом. Посмотрим, чего они хотят – сохранить меня или продать. Мы ещё не дошли до этого. Я просто стараюсь играть и развиваться», - рассказал Ларссон в интервью Fotbollskanalen.

В сезоне 2020/2021 Джордан Ларссон забил за «Спартак» тринадцать голов в двадцати семи матчах. Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего шведа в 11 миллионов евро.