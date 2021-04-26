Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ларссон высказался по поводу слухов об интересе «Боруссии»

26 Апреля 2021, 19:45,

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарий по поводу слухов о том, что в его услугах заинтересована «Боруссия».

«Всегда приятно, когда тебя связывают с такими большими клубами, но я не хочу об этом много говорить. Оставляю эти вопросы своему агенту, хотя мне это льстит.

Я смогу поговорить с клубом. Посмотрим, чего они хотят – сохранить меня или продать. Мы ещё не дошли до этого. Я просто стараюсь играть и развиваться», - рассказал Ларссон в интервью Fotbollskanalen.

В сезоне 2020/2021 Джордан Ларссон забил за «Спартак» тринадцать голов в двадцати семи матчах. Эксперты из transfermarkt оценивают 23-летнего шведа в 11 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Боруссия Дортмунд, Джордан Ларссон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
1 2
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
1 1
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей