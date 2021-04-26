Павлюченко советует «Спартаку» позвать Моуринью

Доменико Тедеско осталось провести у руля «Спартака» всего три матча. После этого немецкий специалист оставит тренерское кресло в московском клубе в связи с истечением срока трудового договора.

В настоящее время «Спартак» занят поиском нового специалиста. После воскресного дерби с ЦСКА владелец «красно-белых» Леонид Федун заявил, что решение по новому тренеру пока не принято. При этом никаких дополнительных комментариев на этот счёт Федун не дал.

Роман Павлюченко, который в своё время играл за «Спартак», дал клубу совет по поводу нового главного тренера.

«Я бы приглашал в «Спартак» крепкого европейского тренера с именем. Финансовые возможности клуба позволяют это сделать. Может, Моуринью. Я бы не исключал такой вариант, сейчас всё возможно», - высказался Павлюченко для sport24.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.