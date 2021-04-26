Экс-игрок «Амкара»: «Ахметов - пока игрок не для топ-клуба»

Экс-футболист пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о полузащитнике московского ЦСКА Ильзате Ахметове, получившем красную карточку во вчерашнем дерби со «Спартаком» (0:1). Хавбек был удален с поля на 37-й минуте.

«Ахметов не умеет отбирать мяч. Он отбирал мяч прямой ногой. Головой надо думать. Ахметов - пока игрок не для топ-клуба. Все еще перспективный», - гласит сообщение Попова в «Фейсбуке».

23-летний футболист перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018-го года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ильзат провел 11 поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.