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Федун сообщил о переносе академии «Спартака» в Тушино

26 Апреля 2021, 12:13,

Футбольная академия московского «Спартака» переезжает из Сокольников в Тушино. Об этом рассказал владелец «красно-белых» Леонид Федун в интервью РБК.

«Мы переводим академию в Тушино и будем строить крытый манеж. Манеж будет доступен не только для академии, но и для желающих просто поиграть в футбол», - сказал президент столичного клуба.

На счету «красно-белых» 50 баллов после 27 проведенных туров. Подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «Спартак» проведет на выезде против тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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Комментарии (1)
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26 Апреля 2021, 12:46

Целая эпоха эта академия в Сокольниках

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