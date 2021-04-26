Федун сообщил о переносе академии «Спартака» в Тушино

Футбольная академия московского «Спартака» переезжает из Сокольников в Тушино. Об этом рассказал владелец «красно-белых» Леонид Федун в интервью РБК.

«Мы переводим академию в Тушино и будем строить крытый манеж. Манеж будет доступен не только для академии, но и для желающих просто поиграть в футбол», - сказал президент столичного клуба.

На счету «красно-белых» 50 баллов после 27 проведенных туров. Подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «Спартак» проведет на выезде против тульского «Арсенала».