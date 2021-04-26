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Уткин: «Ганчаренко - человек с известным потолком, но ниже уровня не опускающийся»

26 Апреля 2021, 11:11,

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Викторе Ганчаренко и наставнике ЦСКА Ивице Оличе.

«Ганчаренко - антоним Олича. Если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, то Ганчаренко - человек с известным потолком, но ниже уровня не опускающийся. Гончаренко - сержант. Опытный, рота у него не первая», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

После 27 туров Премьер-лиги ЦСКА с 46 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то «быки», набрав 38 очков, располагаются на десятой позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Ганчаренко, Василий Уткин
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