Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин: «Если игарть так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет»

25 Апреля 2021, 22:00,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра сегодня меня не порадовала, как это не странно звучит. Мы проиграли три последних матча, игрой был доволен, был неудовлетворен результатом, естественно. Сегодня как раз все наоборот.

- А чем именно сегодня в игре «Ростова» вы недовольны?

- Абсолютно всем.

- А если положительные моменты какие-то искать?

- Положительный момент  - то, что выиграли, то, что Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» сегодня спас команду. Какая сейчас может быть задача? До игры вы спросили - команда не вылетит, команда вверху? Мы на пятое-четвертое место не поднимемся, скорее всего. А задача? Задача выигрывать последующие, желательно все три игры, а там уже видно будет. По мне, даже не это, а задача играть так, как мы играли  все матчи, которые проигрывали. Они мне гораздо больше понравились. Это то, куда надо стремиться. А результат… Если мы будем играть так, как играли, - результат будет. А если так, как играли сегодня, - результата, скорее всего, не будет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
25 Апреля 2021, 22:49

Амбициозен! Это и выделяет его в лиге и его проекты более-менее успешны. Тем не менее, с Ростовом он скоро достигнет потолка. А там надо на повышение идти, пока спрос есть.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей