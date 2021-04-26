Женщины-арбитры готовы работать в мужском футболе

Тема судей никогда не закончится. Даже введение ВАР не принесло результата, которого ожидали от его внедрения. Кажется, что спорных вопросов стало ещё даже больше. Уменьшить их можно только за счёт взаимного уважения. А как его повысить? Верно, предоставить возможность проведения матча в качестве рефери женщине. Уж ей-то игроки не будут перечить, а известное выражение болельщиков в адрес арбитров перестанет быть актуальным. Так ли это, давайте разбираться.

Неделю назад в ФНЛ случилось историческое событие. Впервые в истории лиги в качестве главного арбитра матча выступила женщина. Анастасия Пустовойтова отработала на матче «Чертаново» против «СКА-Хабаровска», который завершился победой армейцев 4:0. Для Пустовойтвой этот матч не стал первым в мужском футболе. Она работала в качестве арбитра на матчах молодёжных команд РПЛ. По собственному признанию, Анастасия не собиралась больше судить матчи с участием мужчин. «Это в Европе женщины уже давно судят, и там к этому привыкли. А у нас на тебя смотрят как в зоопарке», - заявляла в расстроенных чувствах лучший арбитр среди женщин спустя несколько лет после работы на матче молодёжных команд ЦСКА и «Локомотива».

Достижением Пустовойтовой принято считать финал женской Лиги Чемпионов 2019 между «Лионом» и «Барселоной». Однако выдержать целый тайм прессинга от Юрана – это похлеще эмоций в главном клубном матче среди женщин. Наставник хабаровского клуба регулярно адресовал в адрес арбитра фразы, как только свисток раздавался в пользу «Чертаново». Отметим, что «черти» почти родные для Анастасии. В 2018-м году она дебютировала в ПФЛ, отработав на матче «Чертаново-2» со «Знаменем Труда». В целом, Пустовойтова достаточно ровно отработала игру, назначив пенальти, и предъявив пять жёлтых карточек. После игры никто из мужчин не высказывал особых претензий в адрес лучшей женщины арбитра страны.

Женщины-арбитры не новость в мужском футболе. Гречанка Хрисула Куробилия отработала линейным арбитром на матче нашей сборной против Молдавии, успела поработать в Лиге Европы и регулярно появляется в поединках греческого чемпионата. В Бразилии женщины судьи больше выделяются своей красотой. Фернанда Коломбо Улиана и Надин Баштуш регулярно появляются в матчах чемпионата Бразилии, но за ее пределами известны только своими внешними данными, а не профессиональными качествами. Наиболее популярной же является немка Бибиана Штайнхаус, которая работала в немецкой Бундеслиге с 2017-го по 2020-й год. Её вершиной стала игра за Суперкубок Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Отметим, что работать футбольным судьёй Штайнхаус стала после работы в полиции.

Женщины-рефери все активнее завоевывают футбольное внимание мужчин. Кто-то своей красотой, кто-то профессиональными качествами. Как отмечают сами рефери количество нелицеприятных высказываний в их адрес не так много, мужчины сдерживаются. Однако успевать за играми мужских ТОП-клубов девушкам всё-таки сложно. Но кто знает, вполне вероятно, что уже скоро финал мужской Лиги Чемпионов обслужит женщина-рефери. Станет ли этот ход популистским или женщины готовы догнать своих коллег по цеху в профессиональном плане? Константин Лицин