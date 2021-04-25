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Газизов остался доволен игрой своей команды в матче с «Сочи»

25 Апреля 2021, 17:32,

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен игрой своей команды в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (2:3).

«Такое бывает в футболе — ты доминируешь, но проигрываешь. Мы должны продолжать гнуть свою линию и тогда все будет нормально. Ребятам хочу сказать спасибо», - цитирует Газизова sport24.

После двадцати семи туров «Уфа» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать очков. Отрыв от «Ротора», идущего пятнадцатым, составляет всего лишь два зачетных балла.

В следующем туре клубу из Башкортостана предстоит сыграть с ЦСКА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Сочи, Шамиль Газизов
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