Стукалов: «Достаточное количество моментов было создано, к сожалению, не всё реализовали»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (2:3).

- С чем связано отсутствие Александра Беленова в заявке на матч?

- Вчера он плохо себя почувствовал, сегодня поднялась температура, поэтому из-за температуры только.

- Выпустили Милетича в перерыве, сделали обратную замену где-то на 70-й минуте. Почему?

- Во-первых, перешли на другую схему, во-вторых, не попал в игру. Считаю, что не обострил, то, что просили, не сделал. Первое желание было - изменить схему, потому что посчитали нужным, что надо кроссы доставлять в штрафную по створу, а не от ворот. Кротов сделал то, что мы хотели, подал туда. Мяч шел по створу, и легче было добавить.

- Удаление случилось перед самым перерывом. У вас была возможность донести до ваших подопечных все, что вы хотели. Как планировали играть во втором тайме?

- Мы, пока была пауза, посмотрели, как действовал «Сочи», когда у них было удаление. То есть, они садились 5-3-1, глубоко к своей штрафной. Мы понимали, что нужно растаскивать оборону, менять фланги, быстро доставлять в оборону мячи. Вы сами видели, что достаточное количество моментов было создано, к сожалению, не все реализовали.

- Следующий матч ваша команда проведет с ЦСКА, который играет со «Спартаком». Будете ли сейчас смотреть эту встречу?

- Нет, я буду смотреть свою игру.