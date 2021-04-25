Федотов: «Заслуженно победили, сами себе усложнив жизнь»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уфы» (3:2).

- Хорошее мощное начало, когда мы повели 2:0, как зачастую бывает, та легкость, с которой мы забили два гола, сослужила нам плохую службу. Мы перестали моментально дорабатывать в обороне, подумали, что теперь дело сделано, но так бывает. Тем не менее, футбол нас моментально наказал. После пропущенного гола мы уже включились, начали цепляться, единоборствовать уже немножко по-другому. Здесь удаление, естественно, второй тайм уже нужно было хорошо и грамотно обороняться. Нужно отдать должное футболистам, что они делали это и искали контригру. Мы не раз были близки, чтобы наказать соперника, который большими силами участвовал в атакующих действиях. Вот этот футбольный героизм, нашли силы, не бросили играть и в последней контратаке заработали 11-метровый и, думаю, что заслуженно победили, сами себе усложнив жизнь.

- Удаление произошло в самой концовке первого тайма. Что вы говорили команде в перерыве?

- Что говорили? Расставляли акценты, как нужно обороняться и где располагаться, когда соперник будет проводить свои атаки. Естественно, те варианты, когда возникают. Естественно, были подходы, мы не заканчиваем их ударом. По крайней мере, у Юсупова с линии штрафной, у Пруцева, когда нужно было бить, а мы еще хотели обострить эту ситуацию. В этих эпизодах, атаках можно было сыграть более эффективно.

- За счет чего все-таки команде удалось добиться сегодня победы?

- За счет огромного желания, мы все-таки повели 2:0, сами себе усложнили жизнь и потом путем сумасшедшей самоотдачи, за партнера, друг за друга. Команда имела огромное желание увезти отсюда очки, и мы это сделали.

- Сейчас у команды ряд травмированных футболистов, сегодня Цаллагов и Миладинович получили карточки и не смогут сыграть. Есть ли у вас уже понимание, кто будет играть с «Краснодаром»?

- Концовка сезона, остается меньше матчей. Я думаю, что в такой ситуации все клубы. Есть и травмированные. Надеемся, кто-то из обоймы на этот матч с «Краснодаром» появится. Ну и те потери по желтым карточкам, здесь есть футболисты, которые жаждут себя проявить. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящую игру. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше.