Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Федотов: «В конце нашли силы, я бы назвал это таким маленьким футбольным героизмом»

25 Апреля 2021, 16:17,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Уфы» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваша команда провела отличные стартовые 15 минут. Почему затем команда потом отдала мяч и инициативу сопернику? Что, возможно, перестало получаться у вашей команды?

- Мы повели 2:0, и мы тут говорим, что такое хорошее начало. Реализовали те моменты, которые создали. Затем, о чем мы и говорили, перестали там добегать, там добегать. Показалось, что все уже сделано, хотя мы пытались воздействовать на эту ситуацию, но таким образом пропустили гол. Пока не пропустили гол, пришли в себя, потом включились вроде бы, но уже понимаем, что счет 2:1, уже скользкий. Ну и здесь, как говорится, удаление  непонятное. Первый эпизод, игра в мяч, и второй эпизод, никто никого не задел, естественно, остались вдесятером, хорошо оборонялись, но, тем не менее, сопернику удалось сравнять. Ну и надо отдать должное ребятам, мы использовали те шансы, которые возникали в быстрых атаках и не раз создавали острую ситуацию. В конце нашли силы, я бы назвал это таким маленьким футбольным героизмом, побежали в атаку и заработали пенальти.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола