Федотов: «В конце нашли силы, я бы назвал это таким маленьким футбольным героизмом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Уфы» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваша команда провела отличные стартовые 15 минут. Почему затем команда потом отдала мяч и инициативу сопернику? Что, возможно, перестало получаться у вашей команды?

- Мы повели 2:0, и мы тут говорим, что такое хорошее начало. Реализовали те моменты, которые создали. Затем, о чем мы и говорили, перестали там добегать, там добегать. Показалось, что все уже сделано, хотя мы пытались воздействовать на эту ситуацию, но таким образом пропустили гол. Пока не пропустили гол, пришли в себя, потом включились вроде бы, но уже понимаем, что счет 2:1, уже скользкий. Ну и здесь, как говорится, удаление непонятное. Первый эпизод, игра в мяч, и второй эпизод, никто никого не задел, естественно, остались вдесятером, хорошо оборонялись, но, тем не менее, сопернику удалось сравнять. Ну и надо отдать должное ребятам, мы использовали те шансы, которые возникали в быстрых атаках и не раз создавали острую ситуацию. В конце нашли силы, я бы назвал это таким маленьким футбольным героизмом, побежали в атаку и заработали пенальти.