Кротов: «Давили весь второй тайм, исправили положение, хотели играть на победу, не получилось»

Лучший футболист матча «Уфа» - «Сочи» (2:3) Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы думаете, чего не хватило в конце матча? Может быть, вашего присутствия на поле?

- Да нет, меня в конце уже поменяли. Я считаю, что полностью владели инициативой, во втором тайме еще удаление помогло. Просто надо было забивать еще и использовать моменты. Давили весь второй тайм, исправили положение, хотели играть на победу, не получилось.

- Такие поражения всегда неприятны для команды. Как планируете восстанавливаться морально перед игрой с московским ЦСКА?

- Да никак. Разберем игру, тренер укажет на ошибки, забудем эту игру и будем уже готовиться к важному матчу с ЦСКА, надо брать очки.

- Борьба за выживание продолжается?

- Конечно.