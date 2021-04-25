«Барсы» вгрызаются в еврокубки: «Сочи» вдесятером на зубах вырвал победу над «Уфой»

Первый воскресный слот свёл «Уфу» и «Сочи».

«Уфа» здорово начала свой путь при Алексее Стукалове, одержав пару побед подряд. Причём «фиолетовые» эффектно разобрались на выезде с московским «Спартаком». «Сочи» же по-разному провёл два своих предыдущих матча. «Зениту» «барсы» привычно проиграли, а вот против ЦСКА не только упёрлись, но и победили.

В матче на «Нефтянике» события начали развиваться стремительно. На третьей минуте возник момент у Андрича после атаки «Уфы» правым флангом, но пробить ему всё-таки не дали. Ответ сочинцев вышел результативным. На восьмой минуте Нобоа навесил со штрафного с правого фланга на дальнюю штангу, и Прохин там в касание отличился с линии вратарской (0:1).

Прошло ещё где-то шесть минут, и сочинцы праздновали второй забитый гол. Заика почеканил круглого на правом углу штрафной и отпасовал коротко вперёд Цаллагову, который прострелил продольно, и побалансировавший на одной ноге Антон Заболотный катнул мяч в сторону левого угла (0:2).

Но «Уфа» встрепенулась и стала оказывать давление на соперника. Для хозяев было хорошо, что они быстро отквитали один мяч, это улучшило для них психологический фон. На 19-й минуте Андрич навесил с правого полуфланга, и оказавшийся неприкрытым Кротов поразил на втором этаже левый угол (1:2).

На 32-й минуте «Сочи» провёл перспективную контратаку, однако Антон Заболотный завершил её так себе выстрелом мимо ближнего угла. Вскоре после углового пробил головой Табидзе – Николай Заболотный прыгнул вправо от себя и отразил сей удар.

На последних минутах тайма гости придвинули игру к чужой штрафной, однако это не спасло их от урезания состава. Цаллагов в центре поля пошёл в нарушительный подкат против Олега Иванова – последствия для уфимского хавбека оказались далеко не такими страшными, какими бы могли быть, но Цаллагов всё равно получил вторую жёлтую карточку и удалился.

В самом начале второго тайма команды обменялись нервными шансами. Николай Заболотный почему-то не очень уверенно и ногой отразил дальний удар Иванова. У противоположных ворот ошибся вратарь Чернов, но Руденко слишком долго отдавал партнёру передачу, поэтому опасного удара не получилось. Плюс дальше «Уфа» быстро сгенерировала два острых шанса с ударами головой Камилова – их оба парировал Николай Заболотный, во втором случае вытащивший мяч из угла.

В районе часа игры давление хозяев уменьшилось, и сочинцы поцеплялись за мяч возле чужой штрафной. Но всё равно черноморцам надо было быть начеку, поскольку любой стандарт или навес уфимцев представлял потенциальную угрозу. Ну и добилась так башкирская команда своего на 78-й минуте. Йокич на левом полуфланге отпасовал вперёд низом Кротову, тот навесил, Сысуев скинул, и Жамалетдинов подправил головой в правый угол (2:2).

В оставшуюся четверть сочинцы уже не прижимались к своим воротам. Гости поняли, что им особо нечего терять, кроме одного очка, а заработать они хотели все три. Дальний удар Нобоа отразил Чернов, а вот за попадание мяча в локоть неопорной руки лежавшего Йокича после подсечки Терехова в ворота хозяев был поставлен пенальти благодаря ВАР. Йокич получил красную карточку, и Нобоа с одиннадцати метров чётко послал мяч в левый угол (2:3).

«Барсы» прервали восьмиматчевую безвыигрышную гостевую серию. «Сочи» набирает 46 очков, догоняя «Рубин», ЦСКА и «Динамо», из которых только «бело-голубые» уже сыграли в 27-м туре. Борьба за четвёртое-пятое места обостряется с новой силой.

Кирилл Иванцов