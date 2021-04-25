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«Барсы» вгрызаются в еврокубки: «Сочи» вдесятером на зубах вырвал победу над «Уфой»

25 Апреля 2021, 15:53,

Первый воскресный слот свёл «Уфу» и «Сочи».

Протокол игры  
Уфа 2:3 Сочи
    8' Прохин Данила (0:1)
    14' Заболотный Антон (0:2)
(1:2) Кротов Вячеслав 19'    
(2:2) Жамалетдинов Тимур 78'    
    90' Нобоа Кристиан (2:3)
Чернов Алексей Бауэр Мориц Табидзе Джемал Никитин Алексей Йокич Боян   54'   90' Морозов Григорий   46' (Милетич Неманья (   46' Жамалетдинов Тимур   73') Мрзляк Филип   51'   62' (Сысуев Дмитрий (   62') Иванов Олег   82' Камилов Владислав   59'   73' (Голубев Артём (   73') Кротов Вячеслав   86' (Бизоза Парфе (   86') Комнен Андрич
Запасные: Кукушкин Иван Шафинский Юрий Урунов Остон Аликин Павел Плиев Константин
Заболотный Николай Прохин Данила Мевля Миха Миладинович Иван   61' Заика Кирилл Цаллагов Ибрагим   9'   45' Нобоа Кристиан   53' Терехов Сергей Руденко Александр Александрович   60' (Пруцев Данил (   60') Юсупов Артур Заболотный Антон
Запасные: Колмаков Максим Барсов Максим Варданян Эрик Маргасов Тимофей Адамов Денис
25 апреля. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

«Уфа» здорово начала свой путь при Алексее Стукалове, одержав пару побед подряд. Причём «фиолетовые» эффектно разобрались на выезде с московским «Спартаком». «Сочи» же по-разному провёл два своих предыдущих матча. «Зениту» «барсы» привычно проиграли, а вот против ЦСКА не только упёрлись, но и победили.

В матче на «Нефтянике» события начали развиваться стремительно. На третьей минуте возник момент у Андрича после атаки «Уфы» правым флангом, но пробить ему всё-таки не дали. Ответ сочинцев вышел результативным. На восьмой минуте Нобоа навесил со штрафного с правого фланга на дальнюю штангу, и Прохин там в касание отличился с линии вратарской (0:1).

Прошло ещё где-то шесть минут, и сочинцы праздновали второй забитый гол. Заика почеканил круглого на правом углу штрафной и отпасовал коротко вперёд Цаллагову, который прострелил продольно, и побалансировавший на одной ноге Антон Заболотный катнул мяч в сторону левого угла (0:2).

Но «Уфа» встрепенулась и стала оказывать давление на соперника. Для хозяев было хорошо, что они быстро отквитали один мяч, это улучшило для них психологический фон. На 19-й минуте Андрич навесил с правого полуфланга, и оказавшийся неприкрытым Кротов поразил на втором этаже левый угол (1:2).

На 32-й минуте «Сочи» провёл перспективную контратаку, однако Антон Заболотный завершил её так себе выстрелом мимо ближнего угла. Вскоре после углового пробил головой Табидзе – Николай Заболотный прыгнул вправо от себя и отразил сей удар.

На последних минутах тайма гости придвинули игру к чужой штрафной, однако это не спасло их от урезания состава. Цаллагов в центре поля пошёл в нарушительный подкат против Олега Иванова – последствия для уфимского хавбека оказались далеко не такими страшными, какими бы могли быть, но Цаллагов всё равно получил вторую жёлтую карточку и удалился.

В самом начале второго тайма команды обменялись нервными шансами. Николай Заболотный почему-то не очень уверенно и ногой отразил дальний удар Иванова. У противоположных ворот ошибся вратарь Чернов, но Руденко слишком долго отдавал партнёру передачу, поэтому опасного удара не получилось. Плюс дальше «Уфа» быстро сгенерировала два острых шанса с ударами головой Камилова – их оба парировал Николай Заболотный, во втором случае вытащивший мяч из угла.

В районе часа игры давление хозяев уменьшилось, и сочинцы поцеплялись за мяч возле чужой штрафной. Но всё равно черноморцам надо было быть начеку, поскольку любой стандарт или навес уфимцев представлял потенциальную угрозу. Ну и добилась так башкирская команда своего на 78-й минуте. Йокич на левом полуфланге отпасовал вперёд низом Кротову, тот навесил, Сысуев скинул, и Жамалетдинов подправил головой в правый угол (2:2).

В оставшуюся четверть сочинцы уже не прижимались к своим воротам. Гости поняли, что им особо нечего терять, кроме одного очка, а заработать они хотели все три. Дальний удар Нобоа отразил Чернов, а вот за попадание мяча в локоть неопорной руки лежавшего Йокича после подсечки Терехова в ворота хозяев был поставлен пенальти благодаря ВАР. Йокич получил красную карточку, и Нобоа с одиннадцати метров чётко послал мяч в левый угол (2:3).

«Барсы» прервали восьмиматчевую безвыигрышную гостевую серию. «Сочи» набирает 46 очков, догоняя «Рубин», ЦСКА и «Динамо», из которых только «бело-голубые» уже сыграли в 27-м туре. Борьба за четвёртое-пятое места обостряется с новой силой. 

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Уфа, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (1)
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0
wertygaz
25 Апреля 2021, 16:10
Даже не сомневался, что если у Сочи не попрет, то помогут. Пенальти в добавленное время, о чем то говорит.
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