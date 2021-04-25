Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Кутепов и Гапонов – в составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

25 Апреля 2021, 15:19,

Украшением двадцать седьмого игрового дня Премьер-лиги России должно стать дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Наставник «красно-белых» Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Кутепов, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Арбитр Павел Кукуян даст стартовый свисток в главном дерби Москвы в момент, когда стрелки часов покажут 16:30. Не пропустите подробную трансляцию игры между «Спартаком» и ЦСКА в текстовом формате.

По состоянию на текущую минуту «Спартак» (3 место) и ЦСКА (5 место) разделяет один зачётный балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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