Денис Попов: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА и станет вторым, Тедеско предложат новый контракт»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от дерби «армейцев» со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.

- Как всегда, в таких матчах фаворита нет. «Динамо» вот было фаворитом в дерби Ленинградского шоссе против «Химок», но четыре момента, 1:0, и поехали, 90-я.

- Кому победа нужнее – ЦСКА или «Спартаку»?

- Что за бестактный вопрос? Если бы кто-то из них шёл с 10-очковым отрывом на первом месте, и оставалось бы три тура, тогда другое дело. А так всем надо победу.

- «Красно-синие» играли среди недели в Кубке, а спартаковцы – нет.

- Я думаю, «армейцам» хватит времени восстановиться. По физиологии достаточно 72-х часов, а если есть лишний день, то ещё лучше. Это дерби, тут настраивать никого не нужно, здесь все будут биться.

- Как считаете, у Тедеско есть шансы остаться в «Спартаке» на следующий сезон?

- Вокруг «Спартака» всё время много разговоров: один говорит одно, другой – другое, третий – третье. У них как обычно: одну игру выиграли –поют дифирамбы, одну игру проиграли – увольняют тренера. Если «Спартак» выиграет у ЦСКА и станет вторым, Тедеско в клубе предложат новый контракт, а если нет – будут думать.