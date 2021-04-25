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Стукалов: «Нет никакой проблемы в искусственном покрытии поля»

25 Апреля 2021, 14:08,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед игрой с «Уфой» сказал, что был вынужден поберечь игроков основного состава в том числе и из-за того, что в «Уфе» матчи проходят на искусственном газоне, единственном в РПЛ. Для вашей команды синтетика стадиона «Нефтяник» - это проблема?

- Нет никакой проблемы, у нас боевой состав, поэтому у нас хорошее поле, современное покрытие, поэтому нет никаких преференций.

- Предыдущий главный тренер команды Рахим Рахимов после прихода в команду немного преобразил атакующую игру, сделав ее более острой и симпатичной, но при этом лишил футбольный клуб «Уфа» главного оружия, безупречной игры в обороне. С вашим приходом команда в двух матчах забила шесть голов и не пропустила ни разу. Как вы сейчас ищете баланс между нападением и обороной, в какую сторону делаете упор в тренировочном процессе?

- Работаем над всеми аспектами, над обороной и атакой в равной степени, над над переходными фазами. Никаких акцентов нет.

- Леонид Слуцкий после того, как возглавил «Рубин» в сезоне 19/20, запретил кавказским игрокам своей команды Зурико Давиташвили, Хвиче Кварацхелии и Беке Микелтадзе обращаться друг другу словом «брат». Сергей Семак запрещает футболистам своей команды употреблять мат во время тренировок. Какие особенные требования к дисциплине есть у Алексея Стукалова?

- Каких-то особенных нету, мы команда Премьер-лиги, поэтому общаться должны культурно, у нас тоже мат на поле не приветствуется.

- В тренерский штаб «Уфы» вошел на этой неделе вошел Яков Эрлих, который был тренером по физподготовке клуба из Долгопрудного и тренером-аналитиком сборной России до 19 лет. Чья инициатива было его приглашение, и какую роль будет играть Яков внутри уфимской команды?

- Это моя инициатива, тренер буде заниматься  физподготовкой, анализом данных. Он молодой специалист, который будет прогрессировать вместе с нами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
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