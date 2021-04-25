Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Федотов: «Понимаем, что соперник - раненый зверь»

25 Апреля 2021, 13:58,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уфы» в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваша команда сейчас находится в трех очках от зоны еврокубков. Перед футбольным клубом «Сочи» вообще стоит задача туда попасть, или же цель на сезон уже, возможно, выполнена?

- Перед нами стоит задача как можно лучше выступить. Сегодня матч хороший. У нас позиции повыше, мы настроены решительным образом, понимаем, что соперник - раненый зверь. Будет непросто, мы приложим максимальные усилия, чтобы сегодня взять очки.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола