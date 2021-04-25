Федотов: «Понимаем, что соперник - раненый зверь»

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25 Апреля 2021, 13:58,
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уфы» в эфире канала «Матч Премьер».
- Ваша команда сейчас находится в трех очках от зоны еврокубков. Перед футбольным клубом «Сочи» вообще стоит задача туда попасть, или же цель на сезон уже, возможно, выполнена?
- Перед нами стоит задача как можно лучше выступить. Сегодня матч хороший. У нас позиции повыше, мы настроены решительным образом, понимаем, что соперник - раненый зверь. Будет непросто, мы приложим максимальные усилия, чтобы сегодня взять очки.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сочи, Владимир Федотов