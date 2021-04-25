«Болезнь протекает, как свобода слова»: Уткин сообщил о заражении COVID-19

Известный журналист Василий Уткин заболел коронавирусной инфекцией. О выявлении у себя COVID-19 Уткин сообщил посредством странички в Twitter.

«Болезнь протекает, как свобода слова – бессимптомно», - дополнил информацию о своём заражении Уткин.

Василий Уткин является одним из наиболее известных футбольных комментаторов России. В настоящее время Уткин не работает на телевидении, а выпускает свои программы на YouTube, оставаясь одним из наиболее цитируемых журналистов в мире отечественного футбола.

Ранее Василий Уткин высказал своё мнение по поводу слухов о том, что на выход «Челси» из проекта Суперлиги повлиял Кремль.