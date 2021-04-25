«Болезнь протекает, как свобода слова»: Уткин сообщил о заражении COVID-19

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25 Апреля 2021, 13:21,
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Известный журналист Василий Уткин заболел коронавирусной инфекцией. О выявлении у себя COVID-19 Уткин сообщил посредством странички в Twitter.
«Болезнь протекает, как свобода слова – бессимптомно», - дополнил информацию о своём заражении Уткин.
Василий Уткин является одним из наиболее известных футбольных комментаторов России. В настоящее время Уткин не работает на телевидении, а выпускает свои программы на YouTube, оставаясь одним из наиболее цитируемых журналистов в мире отечественного футбола.
Ранее Василий Уткин высказал своё мнение по поводу слухов о том, что на выход «Челси» из проекта Суперлиги повлиял Кремль.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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