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«Болезнь протекает, как свобода слова»: Уткин сообщил о заражении COVID-19

25 Апреля 2021, 13:21,

Известный журналист Василий Уткин заболел коронавирусной инфекцией. О выявлении у себя COVID-19 Уткин сообщил посредством странички в Twitter.

«Болезнь протекает, как свобода слова – бессимптомно», - дополнил информацию о своём заражении Уткин.

Василий Уткин является одним из наиболее известных футбольных комментаторов России. В настоящее время Уткин не работает на телевидении, а выпускает свои программы на YouTube, оставаясь одним из наиболее цитируемых журналистов в мире отечественного футбола. 

Ранее Василий Уткин высказал своё мнение по поводу слухов о том, что на выход «Челси» из проекта Суперлиги повлиял Кремль.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Уткин
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