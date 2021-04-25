​«Уфа» устроила фанатам свободный вход на матч с «Сочи»

Матч «Уфы» против «Сочи» двадцать пятого апреля можно будет посмотреть на стадионе бесплатно. Пресс-служба уфимского клуба информирует о том, что вход на арену будет свободным.

Поединок между «Уфой» и «Сочи» стартует в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

«Уфа» в настоящий момент борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. В двух последних турах под руководством Алексея Стукалова «горожане» побеждали, причём крупно, разгромив «Ахмат» и «Спартак» (по 3:0).