Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Уфа» устроила фанатам свободный вход на матч с «Сочи»

25 Апреля 2021, 11:57,

Матч «Уфы» против «Сочи» двадцать пятого апреля можно будет посмотреть на стадионе бесплатно. Пресс-служба уфимского клуба информирует о том, что вход на арену будет свободным.

Поединок между «Уфой» и «Сочи» стартует в два часа дня по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

«Уфа» в настоящий момент борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. В двух последних турах под руководством Алексея Стукалова «горожане» побеждали, причём крупно, разгромив «Ахмат» и «Спартак» (по 3:0).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Сочи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
25 Апреля 2021, 12:48

Наоборот, должны были взвинтить цены на билеты... Странная политика от уфимцев! Надеюсь, местные фанаты хоть оценят. Пойти бесплатно на любимую команду - одно удовольствие.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола