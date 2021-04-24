​Николич повторил достижение Сёмина в «Локомотиве»

«Локомотив» лишь второй раз в российской части своей истории выдал серию из одиннадцати побед во всех турнирах, сообщает «Спорт-Экспресс». Первую такую серию «железнодорожники» выдали под руководством Юрия Сёмина в период с июля по сентябрь 1995 года. Правда, нынешняя серия «Локо» лучше в плане разности мячей в победных одиннадцати играх – 31:5 против 25:6.

Напомним, Марко Николич стал главным тренером «Локомотива» в первый день июня прошлого года. Сербский специалист сменил на этой должности Юрия Сёмина, что вызвало недовольство в кругах болельщиков. На фоне критики своих должностей в клубе в конце прошлого года лишились Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков.

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в таблице российского чемпионата. В следующем туре команда Марко Николича сыграет на выезде против лидирующего «Зенита».