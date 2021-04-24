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​«Ротор» потерпел крупнейшее поражение в чемпионате России

24 Апреля 2021, 21:16,

«Ротор» в субботу разочаровал своих болельщиков, проиграв в гостях у «Зенита» со счётом 0:6. Волгоградцы довели серию поражений в чемпионате до шести игр. В этих шести матчах команда даже ни разу не забила (разница мячей – 0:18).

Для «Ротора» поражение с результатом 0:6 стало крупнейшим в истории выступлений команды в элитном российском дивизионе. До этого дня волгоградцы с разницей в шесть мячей не проигрывали.

«Ротор» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице РПЛ. Впереди у волгоградцев матчи против «Ахмата», «Сочи» и «Рубина».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ротор
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