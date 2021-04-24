Кверквелия установил антирекорд чемпионата России

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24 Апреля 2021, 19:15,
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«Зенит» в субботу вечером разнёс «Ротор» на своём поле, организовав сразу шесть безответных мячей. Началось всё с автогола в исполнении защитника волгоградской команды Соломона Кверквелии. Он установил антирекорд чемпионата России как автор пяти автоголов. Никто из футболистов российского чемпионата не поражал свои ворота чаще.
Соломон Кверквелия выступает за «Ротор» с лета прошлого года. При этом права на защитника принадлежат «Локомотиву».
«Ротор» занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата, то есть находится в зоне прямого вылета.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ротор, Соломон Кверквелия