Разборки середняков: «Урал» не обыграл «Ахмат» дома впервые за четыре с половиной года

Программа 27-го тура РПЛ открывалась в Екатеринбурге матчем «Урала» и «Ахмата».

На долгосрочной дистанции «Урал» и «Ахмат» являются середняками чемпионата России. В этом сезоне они поначалу примерили на себя несколько другие роли – грозненцы шли ближе к лидерам, а екатеринбуржцы – ближе к аутсайдерам. Но в концовку турнира они вступили, уже зная не попадут ни в еврокубки, ни в ФНЛ. У «Ахмата», правда, был шанс прорваться в Европу через Кубок России, однако посреди уходящей недели он упустил путёвку в кубковый финал «Крыльям Советов».

Начало отчётного матча выдалось с неплохими скоростями. Гости ничуть не тушевались и обратили счёт в свою пользу уже на одиннадцатой минуте. Странберг сделал в своей штрафной неудачную скидку головой после заброса из центра поля, и Садулаев кручёной траекторией положил мяч по левую штангу (0:1).

Через несколько минут Ильин получил возможность на дальней штанге на угловом, но ковырнул ногой мяч выше створа. Плюс Ильин ещё пару раз угрожал гостям на правом полуфланге. Его не мог сдержать Рыков, и в первом случае «шмелей» выручил вратарь Годзюр, а следующий удар Ильина пришёлся в сетку с внешней стороны.

На исходе получаса игры момент хозяевам решил подарить Гудиев. Кипер грозненцев не смог зафиксировать высокий мяч в борьбе с Погребняком, и Гаджимурадов попал в перекладину пустых ворот, а добивание Бикфалви заблокировал на линии ворот защитник «Ахмата». Конец первого тайма прошёл больше под контролем «Урала», но без каких-то серьёзных событий.

В начале второго тайма активнее летали по полю также «шмели». На 55-й минуте весьма хороший шанс загубил Гаджимурадов. Мяч стукнулся об газон, крутился-вертелся, и Рамазан всё же плохо под него подстроился, коряво пробив влево от створа. Тем не менее давление «Урала» дало свои плоды. Августиняк пробил из-за пределов штрафной, и мяч обнаружил себя в правом углу, предварительно подскочив над рукой упавшего Гудиева (1:1).

Второй тайм в атаке «Ахмату» явно не удался. Команда Андрея Талалаева почти всё время оборонялась. Возможно, это было следствием кубкового полуфинала, проведённого три дня назад. «Урал» в своей манере атаковал с созданием преимущественно не самых явных моментов. В одной из ситуаций Гудиев отразил удар Бикфалви в ближнем углу, но то был не прямо стопроцентный шанс.

Итог – ничья соперников, никому из которых победа не была нужна кровь из носу в турнирном плане.Для любителей статистики отметим, что «Урал» не выиграл дома у «Ахмата» впервые за четыре с половиной года. В прошлый раз екатеринбуржцы проиграли дома грозненцам в конце октября 2016 года со счётом 1:4 в очень скандальном матче.

Кирилл Иванцов