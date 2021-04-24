Талалаев высказал претензии к РПЛ, «Уралу» и «Уфе»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас был на матч больше проведен, чем у «Урала». Насколько успели функционально восстановиться футболисты?

- Вы абсолютно правильно задаете вопрос. Для того, чтобы восстановиться после нормальной игры с максимальной нагрузкой достаточно 72 часов. Сейчас, к сожалению, этого времени пока не прошло. Но надо учитывать тот эмоциональный фон, который есть. Команда проиграла, но не уступила, потому что мы проиграли в одной из самых важнейших на сегодняшний день в моей карьере игр по пенальти. Большое разочарование, и усталость больше психологическая и сенсорная больше, чем физическая.

Давайте я вам тоже задам вопрос: вы когда ходите в магазин, вещи и продукты покупаете второй свежести? Или секонд-хенд вещи, когда хотите порадовать себя или жену? Вот и мы также. Мы обращались с просьбами в лигу и к клубам, и к «Уфе» после кубковых матчей, к вашим руководителям и руководителям лиги, чтобы перенести матч хотя бы еще на один день, чтобы предоставить качество игры для зрителей здесь, которые очень любят. В среднем на матчи с «Ахматом» собирается по 10 000 зрителей всегда, предоставить товар достаточного качества, потому что мы неплохо играем в весеннем отрезке. И в футбол играем, и забиваем, и доставляем радость зрителям. Но сложилось так, что сегодня мы в промежуточном положении. Но будем выходить из него. Не бывает безвыходных ситуация. Команда приложит все усилия, чтобы оказать сопротивление «Уралу», играть в свой футбол, в какие-то временные промежутки сыграть агрессивно.

Мне просто непонятна позиция руководителей клуба. Там для «Уфы» понятно, они борются за выживание, они были загрызть нас еще в аэропорту. Но сейчас и мы, и «Урал» себя обезопасили и можем спокойно играть в футбол. Конечно, там сутки или двое… У нас тур растянут на три дня. Но восстановление не позволило нам провести ни одной тренировки. Мы вчера целый день летели. В 8 тура встали, к 10 вечера по вашему времени сюда прилетели. Но это не оправдание, футболисты сегодня покажут некоторые вещи, которые мы приготовили. Будем надеяться, что игра получился задорной.