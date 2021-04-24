В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти

В московском «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к итальянскому специалисту Лучано Спаллетти, ранее тренировавшему петербургский «Зенит».

«Чем ближе окончание сезона, тем больше расширяется наш шорт-лист на страницах СМИ», - передает слова директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер». Ранее сообщалось о возможном трудоустройстве Лучано в «Наполи».

В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает немецкий специалист Доменико Тедеско. Под его руководством «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.