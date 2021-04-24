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Матвеев: «Адамов пока своими действиями пока не даёт повода его менять»

24 Апреля 2021, 14:02,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Эрик Бикфалви наконец-то появился в стартовом составе, причем с капитанской повязкой. Каково его функциональное состояние? Решение о капитанстве принадлежит команде?

- Эрик у нас второй после Кулакова вице-капитан, поэтому Кулаков не принимает сегодня участия в игре, и Эрику досталась капитанская повязка. Я думаю, что у него хорошая функциональная готовность.

- По поводу Дениса Кулакова. Адамов вновь выходит в стартовом составе. Это значит, конкуренция обострилась?

- Конкуренция обострилась, Адамов пока своими действиями пока не дает повода его менять, поэтому сегодня решение тренерского штаба было таким.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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