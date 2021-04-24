Слуцкий: «У Кварацхелии есть шансы сыграть до конца сезона»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поведал о восстановлении травмированного полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Очень трудно говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что 20-летний хавбек получил повреждение в поединке 26-го тура Премьер-лиги против «Урала». Из-за травмы футболист пропустит несколько недель.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кварацхелия сыграл 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.