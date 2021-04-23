​Моуринью «слили» футболисты, Абрамовича подставили с «Челси», а Карпин может возглавить «Спартак» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, что поспособствовало отставке Жозе Моуринью из «Тоттенхэма», как Романа Абрамовича подставили со вступлением «Челси» в Суперлигу, и какие кандидатуры находятся в шорт-листе «Спартака», ищущего главного тренера. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Моуринью «слили» футболисты

В начале недели Жозе Моуринью покинул должность главного тренера «Тоттенхэма». Португальцу не предоставили возможность пополнить клубный музей «шпор» трофеем, уволив за шесть дней до финала Кубка английской лиги. По слухам, Моуринью «слили» некоторые футболисты. Проблемы в отношениях между игроками и тренером обострились после громкого провала «Тоттенхэма» в Лиге Европы. После этого некоторые футболисты якобы жаловались руководителям клуба на Моуринью и микроклимат внутри коллектива, что и поспособствовало досрочной отставке тренера.

В Англии писали о том, что уже после своего увольнения Жозе Моуринью ещё четыре часа критиковал игроков за их последние выступления. Позже появилась информация, что некоторые игроки «Тоттенхэма» праздновали уход Особенного.

Кто развалил Суперлигу

Проект Суперлиги рассыпался, будто карточный домик, не просуществовав в задуманном виде и двух суток. Первыми задний ход включили топовые клубы Англии, вследствие чего реализовать Суперлигу уже было нереально. Слухи говорят о том, что представители АПЛ вышли из проекта из-за вмешательства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он надавил на клубы, пригрозив налогами и проблемами с подписанием футболистов в условиях Brexit. Понимая, что Джонсон не шутит, английские гранды решили, что Суперлига им не подходит.

«Зенит» отказался от Суперлиги

В начале недели, когда информационное пространство разрывалось от новостей и слухов о Суперлиге, проскакивала информация о том, что участником проекта мог стать российский клуб. Речь идёт о «Зените» - чемпионе РПЛ последних лет. Впрочем, питерский клуб не смог принять предложение вступить в Суперлигу, поскольку клуб спонсирует «Газпром». Компания также является спонсором УЕФА и Лиги чемпионов. Тут, как говорится, без шансов.

Абрамовича подставили с «Челси»

«Челси» входил в число двенадцати клубов, которые объединились в Суперлигу. Впрочем, лондонцы быстро пересмотрели своё мнение не без помощи фанатов, заблокировавших автобус с командой, когда она ехала на игру. По слухам, владелец «Челси» Роман Абрамович был очень зол, поскольку его буквально подставили, неправильно проинформировав о том, как фанатская общественность воспримет участие клуба в Суперлиге. Увидев столько негатива, российский миллиардер был буквально потрясён.

Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»

Контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до конца следующего сезона, но существует вероятность, что стороны расстанутся уже будущим летом. Эта вероятность резко возрастёт, если «старая синьора» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов. Во-первых, это удар по бюджету для клуба, а во-вторых, выступления в Лиге Европы не соответствуют амбициям Роналду. Поговаривают, что звёздный португальский форвард уже сообщил о своей готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед». Якобы Криштиану ради переезда на «Олд Траффорд» даже готов пойти на снижение зарплаты.

Карпин может возглавить «Спартак»

Дальше в чащу – больше дров. Чем ближе конец сезона, тем больше слухов появляется в прессе по поводу нового тренера «Спартака». Через несколько часов после выхода прошлого выпуска нашей рубрики слухов появились сообщения о том, что «красно-белые» ведут переговоры с португальцем Руем Виторией, который в настоящее время свободен от трудовых обязанностей.

Спустя пару дней СМИ снова заговорили о кандидатуре Валерия Карпина. Якобы нынешний рулевой «Ростова» находится в списке, который рассматривают руководители «Спартака». Сам Карпин на протяжении последних месяцев не раз говорил, что его всё устраивает в «Ростове», но в футболе бывает всякое.