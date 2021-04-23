«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за нападающего «Монпелье»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд может продолжить карьеру в России.

Как сообщает sport24, в услугах футболиста заинтересован «Зенит», который готов заплатить за Лаборда порядка двадцати миллионов евро. Российский клуб пока не делал официального предложения. Отмечается, что видеть Гаэтана в клубе хочет лично главный тренер питерцев Сергей Семак.

26-летний француз сыграл тридцать семь матчей за «Монпелье» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Лаборда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.