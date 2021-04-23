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Кварацхелия сделал выбор между Месси и Роналду

23 Апреля 2021, 17:37,

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси лучший футболист — номер один без вопросов. Не может не нравиться то, что он делает. Но Роналду номер один как спортсмен. Я предпочитаю Роналду», - цитирует Кварацхелию «БИЗНЕС Online».

Кварацхелия является главной звездой «Рубина». 20-летний грузин сыграл двадцать три матча за казанский клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия
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