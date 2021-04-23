Сайто приступил к индивидуальным тренировкам на поле

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает пресс-служба казанцев, японский футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам на поле, впереди его ждёт заключительный этап восстановления.

22-летний полузащитник перешёл в «Рубин» в январе на правах аренды, Сайто пока не появлялся на поле в футболке казанского клуба.

После двадцати шести туров подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. До конца чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча.