Сайто приступил к индивидуальным тренировкам на поле

|
23 Апреля 2021, 15:40,
|
|
Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто продолжает восстанавливаться от травмы.
Как сообщает пресс-служба казанцев, японский футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам на поле, впереди его ждёт заключительный этап восстановления.
22-летний полузащитник перешёл в «Рубин» в январе на правах аренды, Сайто пока не появлялся на поле в футболке казанского клуба.
После двадцати шести туров подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. До конца чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Мицуки Сайто