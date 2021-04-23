Три клуба РПЛ претендуют на Дзагоева

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов трех клубов российской Премьер-лиги, рапортует издание Sport24.

По данным источника, подписать 30-летнего хавбека хотят «Сочи», «Ростов» и «Краснодар», главным тренером которого является Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист хорошо знаком с игроком по совместной работе в «армейском» клубе.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Алана с ЦСКА рассчитано до середины 2021-го года.

Дзагоев защищает цвета «армейцев» с 2008-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек сыграл 12 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.