Три клуба РПЛ претендуют на Дзагоева

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23 Апреля 2021, 12:28,
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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов трех клубов российской Премьер-лиги, рапортует издание Sport24.
По данным источника, подписать 30-летнего хавбека хотят «Сочи», «Ростов» и «Краснодар», главным тренером которого является Виктор Ганчаренко. Белорусский специалист хорошо знаком с игроком по совместной работе в «армейском» клубе.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Алана с ЦСКА рассчитано до середины 2021-го года.
Дзагоев защищает цвета «армейцев» с 2008-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек сыграл 12 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Ростов, Сочи, Алан Дзагоев