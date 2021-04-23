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Слуцкий обвинил арбитра в травме Кварацхелии

23 Апреля 2021, 11:10,

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно травмы полузащитника Хвичи Кварацхелии, которую грузинский хавбек получил в поединке 26-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (1:0).

«Когда судья не свистит ни одного фола против Кварацхелии, которого бьют сзади... Травму во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», - заявил специалист в эфире телеканала «Татарстан-24».

Ранее стало известно, что из-за повреждения Кварацхелия пропустит несколько недель.

В текущем розыгрыше чемпионата России 20-летний полузащитник провел 23 встречи, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Слуцкий, Хвича Кварацхелия
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