Слуцкий обвинил арбитра в травме Кварацхелии

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно травмы полузащитника Хвичи Кварацхелии, которую грузинский хавбек получил в поединке 26-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (1:0).

«Когда судья не свистит ни одного фола против Кварацхелии, которого бьют сзади... Травму во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», - заявил специалист в эфире телеканала «Татарстан-24».

Ранее стало известно, что из-за повреждения Кварацхелия пропустит несколько недель.

В текущем розыгрыше чемпионата России 20-летний полузащитник провел 23 встречи, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.