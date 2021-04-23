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Крыховяк высказался о своём будущем в «Локомотиве»

23 Апреля 2021, 09:16,

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопрос журналистов о своем будущем в столичном клубе.

«Пока не было переговоров с руководством «Локомотива». Лично я хотел бы, чтобы мое будущее определилось до января 2022-го года. Я не хочу договариваться в самый последний момент.

Могу ли сменить команду летом? Думаю, вероятность очень мала. Пока меня все устраивает в России», - передает слова польского полузащитника Sportowe Fakty.

Напомним, что Крыховяк выступает в составе «железнодорожников» с 2019-го года. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем розыгрыше РПЛ Гжегож провел 23 встречи, отметившись семью голами и тремя ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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