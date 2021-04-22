Заседание суда по делу Газизова и «Спартака» перенесено

Судебное заседание по делу иска к московскому «Спартаку» и экс-гендиректору клуба Шамилю Газизову перенесено, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Дело связано с выплатой бывшему сотруднику клуба выходного пособия. Ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд.

Источник сообщает, что руководство московского клуба выплатило Газизову лишь первый платеж в размере 100 миллионов рублей. Общая компенсация составляет 300 миллионов.

Газизов покинул «Спартак» в декабре прошлого года. Функционер проработал в столичном клубе около полугода. В настоящий момент он занимает пост генерального директора «Уфы».