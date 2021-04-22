«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

Сегодня, 22-го апреля, день рождения празднует итальянский специалист Массимо Каррера, известный в чемпионате России по работе в московском «Спартаке». Пресс-служба «красно-белых» поздравила тренера с праздником.

«Массимо Каррере - 57. Поздравляем с днем рождения и желаем успехов в тренерской карьере!», - гласит сообщение столичного клуба в «Инстаграме».

Напомним, что Массимо возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018-й год. Под его руководством московский коллектив выиграл чемпионский титул.

Последним местом работы итальянца был «Бари». В понедельник, 19-го апреля, клуб Серии С объявил об увольнении Карреры с поста наставника.