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«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

22 Апреля 2021, 12:48,

Сегодня, 22-го апреля, день рождения празднует итальянский специалист Массимо Каррера, известный в чемпионате России по работе в московском «Спартаке». Пресс-служба «красно-белых» поздравила тренера с праздником.

«Массимо Каррере - 57. Поздравляем с днем рождения и желаем успехов в тренерской карьере!», - гласит сообщение столичного клуба в «Инстаграме».

Напомним, что Массимо возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018-й год. Под его руководством московский коллектив выиграл чемпионский титул.

Последним местом работы итальянца был «Бари». В понедельник, 19-го апреля, клуб Серии С объявил об увольнении Карреры с поста наставника.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера
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