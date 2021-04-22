Соболев ответил на вопрос о трансфере в ЦСКА

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в другой столичный клуб - ЦСКА.

«Насколько близок был переход в ЦСКА? Да ни на сколько. Я просто сказал, что до зимы останусь в Самаре и всё. Что касается потенциального перехода в ЦСКА в будущем, думаю, это невозможно», - приводит слова футболиста издание Sport24.

24-летний нападающий перешел в «Спартак» в январе 2020-го года на правах аренды. По окончании сезона «красно-белые» оформили выкуп футболиста.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Соболев провел 18 поединков, отметившись 12 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и двумя результативными передачами.