Дзюба: «Все рады, что Суперлига накрылась, победил его величество футбол»

Форвард национальной сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на приостановку проекта Суперлиги Европы.

«Думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», - гласит сообщение футболиста в сторис инстаграм-аккаунта.

О создании Суперлиги было объявлено в понедельник, 19-го апреля. Однако уже 21-го апреля руководство турнира приняло решение о приостановке проекта. Из Суперлиги вышли шесть английских клубов. Их поддержали мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Милан».