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Дзюба: «Все рады, что Суперлига накрылась, победил его величество футбол»

22 Апреля 2021, 11:49,

Форвард национальной сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на приостановку проекта Суперлиги Европы.

«Думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», - гласит сообщение футболиста в сторис инстаграм-аккаунта.

О создании Суперлиги было объявлено в понедельник, 19-го апреля. Однако уже 21-го апреля руководство турнира приняло решение о приостановке проекта. Из Суперлиги вышли шесть английских клубов. Их поддержали мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Милан».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Суперлига Европы
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