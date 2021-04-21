Аленичев: «Не готов вернуться в «Спартак»

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21 Апреля 2021, 19:36,
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Дмитрий Аленичев, который в прошлом был игроком и тренером «Спартака», ответил на вопрос, готов ли он вернуться на тренерский мостик «красно-белых».
«Нет, вернуться я не готов», - сказал Аленичев журналистам.
Напомним, «Спартак» в настоящее время находится в поисках тренера, поскольку в мае Доменико Тедеско оставит команду по причине истечения срока своего контракта.
В качестве тренера «Спартака» Дмитрий Аленичев работал в 2015-2016 годах. В тридцати пяти играх под руководством этого специалиста «красно-белые» отпраздновали семнадцать побед при шести ничьих и двенадцати поражениях.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Дмитрий Аленичев