Аленичев: «Не готов вернуться в «Спартак»

Дмитрий Аленичев, который в прошлом был игроком и тренером «Спартака», ответил на вопрос, готов ли он вернуться на тренерский мостик «красно-белых».

«Нет, вернуться я не готов», - сказал Аленичев журналистам.

Напомним, «Спартак» в настоящее время находится в поисках тренера, поскольку в мае Доменико Тедеско оставит команду по причине истечения срока своего контракта.

В качестве тренера «Спартака» Дмитрий Аленичев работал в 2015-2016 годах. В тридцати пяти играх под руководством этого специалиста «красно-белые» отпраздновали семнадцать побед при шести ничьих и двенадцати поражениях.