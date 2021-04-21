Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Малком: Играть за сборную России – мой план Б

21 Апреля 2021, 18:45,

Игрок «Зенита» Малком в интервью Globo Esporte ответил на вопрос по поводу возможности выступления за сборную России.

- В одном из интервью ты сказал, что подумываешь об игре за сборную России. Ты правда об этом думаешь? Разве твой приоритет не сборная Бразилии?

- Я бразилец, который хочет выступать за сборную своей страны. Но если такая возможность не представится, у меня должен быть план Б. Но играть за сборную Бразилии – моя главная мечта.

В сезоне 2020/2021 Малком провёл за «Зенит» двадцать два матча. На счету бразильца один забитый гол и два голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бразилии, Малком
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