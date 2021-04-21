Малком: Играть за сборную России – мой план Б

Игрок «Зенита» Малком в интервью Globo Esporte ответил на вопрос по поводу возможности выступления за сборную России.

- В одном из интервью ты сказал, что подумываешь об игре за сборную России. Ты правда об этом думаешь? Разве твой приоритет не сборная Бразилии?

- Я бразилец, который хочет выступать за сборную своей страны. Но если такая возможность не представится, у меня должен быть план Б. Но играть за сборную Бразилии – моя главная мечта.

В сезоне 2020/2021 Малком провёл за «Зенит» двадцать два матча. На счету бразильца один забитый гол и два голевых паса.