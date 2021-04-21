​«Локомотив» подал апелляцию на решение о лишении домашнего матча

На прошлой неделе КДК лишил «Локомотив» домашнего матча. За второе в сезоне нарушение регламента Станиславом Сухиной, начальником команды, в виде появления в судейской комнате «железнодорожников» наказали проведением игры против «Динамо» на нейтральном поле.

«Локомотив» будет оспаривать это решение КДК РФС. Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о направлении соответствующего документа в Апелляционный комитет РФС.

Добавим, что «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата за четыре тура до финиша сезона.