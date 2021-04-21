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​Малком объяснил, почему ушёл из «Барселоны» в «Зенит»

21 Апреля 2021, 18:32,

Форвард «Зенита» Малком объяснил свой переход из «Барселоны» в «Зенит», состоявшийся несколько лет назад.

«Просто так я бы не ушёл из «Барселоны». Я ушёл, чтобы играть в Лиге чемпионов. Также у меня есть семья, о которой я забочусь. В финансовом плане это было хорошее предложение для обеих сторон.

В «Барселоне» я мало играл. Многие в такой ситуации все равно остаются, пускай и на скамейке, ведь это «Барселона». Но я решил играть.

А «Зенит» - отличный клуб из России, который каждый год выступает в Лиге чемпионов. Мы идём к третьему подряд чемпионству», - сказал Малком в интервью Globo Esporte.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Барселона, Малком
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