Экс-футболист сборной России Роман Широков отработал 100 часов общественных работ, а также выплатил компенсацию пострадавшему от его действий футбольному арбитру. Об этом через свой канал K/On/Off сообщил известный журналист Василий Конов, который пообщался с Широковым. У экс-футболиста имеется справка о снятии учёта в связи с отбытием срока наказания.

Напомним, в конце прошлого календарного года суд приговорил Широкова к общественным работам и назначил компенсацию (сто тысяч рублей) за избиение арбитра во время игры на любительском уровне. Скандальный эпизод произошёл ещё прошлым летом.