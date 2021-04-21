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​«Рубин» рассказал об итогах обследования Кварацхелии

21 Апреля 2021, 14:13,

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в воскресном поединке против «Урала». У талантливого футболиста было выявлено повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

На восстановление после полученной травмы Кварацхелии понадобится несколько недель, сообщается на клубном сайте «рубиновых».

В нынешнем чемпионате России Кварацхелия провёл двадцать три матча. В них грузинский хавбек отметился четырьмя голами и восемью голевыми пасами на партнёров. Слухи связывают Хвичу со многими топовыми клубами из европейских чемпионатов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
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