​«Рубин» рассказал об итогах обследования Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в воскресном поединке против «Урала». У талантливого футболиста было выявлено повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.

На восстановление после полученной травмы Кварацхелии понадобится несколько недель, сообщается на клубном сайте «рубиновых».

В нынешнем чемпионате России Кварацхелия провёл двадцать три матча. В них грузинский хавбек отметился четырьмя голами и восемью голевыми пасами на партнёров. Слухи связывают Хвичу со многими топовыми клубами из европейских чемпионатов.