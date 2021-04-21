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«Спартак» отреагировал на развал Суперлиги Европы

21 Апреля 2021, 08:07,

Пресс-служба московского «Спартака» с иронией отреагировала на новость о приостановке проекта европейской Суперлиги.

«Суперлига Европы: 19.04.2021 - 20.04.2021. Вы не будете скучать», - гласит сообщение в англоязычной версии «Твиттера» российского клуба.

Напомним, что проект реализации нового турнира был приостановлен из-за выхода из него шестерых английских клубов, которые входили в число 12 основателей.

Таким образом, в списке участников потенциального турнира остались лишь «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Реал». Для запуска соревнований в Суперлиге должны числиться 20 топ-команд.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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2
Карыч Кар
21 Апреля 2021, 08:49

В мире нет ещё пока смешней команды Спартака!

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