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Агент Габигола: «У нас не было никаких контактов с «Зенитом»

20 Апреля 2021, 22:10,

Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габигола, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с «Зенитом», - приводит слова Педросо «Спорт-Экспресс».

24-летний бразилец перешёл во «Фламенго» из «Интера» зимой 2020 года, сумма трансфера составила семнадцать с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Габигол сыграл пять матчей за бразильский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в двадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Габигол
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