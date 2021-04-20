Агент Габигола: «У нас не было никаких контактов с «Зенитом»

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20 Апреля 2021, 22:10,
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Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габигола, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».
«Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с «Зенитом», - приводит слова Педросо «Спорт-Экспресс».
24-летний бразилец перешёл во «Фламенго» из «Интера» зимой 2020 года, сумма трансфера составила семнадцать с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Габигол сыграл пять матчей за бразильский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.
Трансферная стоимость нападающего оценивается в двадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Габигол