Агент Габигола: «У нас не было никаких контактов с «Зенитом»

Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габигола, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Я не могу подтвердить эту информацию, потому что у нас не было никаких контактов с «Зенитом», - приводит слова Педросо «Спорт-Экспресс».

24-летний бразилец перешёл во «Фламенго» из «Интера» зимой 2020 года, сумма трансфера составила семнадцать с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне Габигол сыграл пять матчей за бразильский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в двадцать миллионов евро.